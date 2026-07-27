Жителя Новороссийска осудили за передачу Украине данных о военно-морской базе

Согласно материалам дела, в апреле – мае 2025 г. он вступил в переписку с человеком, представившимся участником «Легиона «Свобода России», согласился оказывать содействие организации и Украине, а 4 мая сфотографировал Новороссийскую военно-морскую базу, зафиксировав количество и расположение военных кораблей. Через два дня, как утверждает суд, он передал эти сведения сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.