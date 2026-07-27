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Жителя Новороссийска осудили за передачу Украине данных о военно-морской базе

Ведомости

Южный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы Евгения Чернышова, признанного виновным в передаче Украине сведений о Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Чернышов признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая признана террористической) и ст. 275 УК РФ (госизмена).

Как установил суд, в марте 2024 г. Чернышов разместил в интернете комментарии с положительной оценкой деятельности признанных в России террористическими организаций «Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ), а также призвал вступать в РДК.

Согласно материалам дела, в апреле – мае 2025 г. он вступил в переписку с человеком, представившимся участником «Легиона «Свобода России», согласился оказывать содействие организации и Украине, а 4 мая сфотографировал Новороссийскую военно-морскую базу, зафиксировав количество и расположение военных кораблей. Через два дня, как утверждает суд, он передал эти сведения сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

В судебном заседании Чернышов полностью признал вину. Суд назначил ему 22 года лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 150 000 руб.

24 июля стало известно, что ФСБ России задержала в Москве 30-летнюю россиянку, которая по заданию украинских спецслужб пыталась совершить подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности.

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