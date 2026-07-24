ФСБ задержала готовившую подрыв автомобиля силовика россиянку

Задержание произошло, когда девушка 1996 года рождения пыталась подложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль силовика. Она связалась с представителями украинской стороны в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и сообщила о готовности принять участие в террористической деятельности. За это она просила, чтобы Киев оказал ей содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза.