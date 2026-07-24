ФСБ задержала готовившую подрыв автомобиля силовика россиянку
ФСБ России задержала в Москве 30-летнюю россиянку, которая по заданию украинских спецслужб пыталась совершить подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.
Задержание произошло, когда девушка 1996 года рождения пыталась подложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль силовика. Она связалась с представителями украинской стороны в Telegram и WhatsApp
По данным ФСБ, после установления контакта с иностранными спецслужбами задержанная выезжала на Украину транзитом через Турцию и Молдавию. На территории республики она прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности. Затем, уже по возвращении в Россию, девушка забрала СВУ из тайника на окраине Самары и прибыла в Москву для совершения взрыва.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК РФ. Сейчас задержанная находится под стражей. Ей также могут инкриминировать ст. 275 УК РФ (госизмена), в результате чего злоумышленнице будет грозить до 20 лет лишения свободы.
23 июля силовики задержали троих жителей ЛНР по подозрению в государственной измене. Независимо друг от друга они собирали и передавали сведения военного характера, о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти, а также о социально-политической обстановке в регионе. В их отношении возбудили уголовные дела по ст. 275 (госизмена) УК РФ. Фигурантов заключили под стражу.