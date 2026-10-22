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Главная / Технологии /

В России создают альтернативу системе слежения за дикими животными Argos

Максим Цуланов
Юрий Смитюк / ТАСС
Юрий Смитюк / ТАСС

Российские компании работают над созданием систем слежения за животными в дикой природе, которые смогут заменить датчики Argos. Об этом рассказал биолог Дмитрий Сафонов, передает ТАСС.

«Создание национальной системы – это и первый, и самый важный шаг для того, чтобы подобные исследования в России никогда не прекращались», – сказал он.

Биолог сообщил, что ресурсы для возобновления исследований есть и работа в этом направлении уже ведется. Комментируя уход Argos, он заявил, что ситуация «очень сложная», но «не критическая».

Оператор Argos планирует остановить обработку и передачу спутниковых данных на территории России с 1 ноября. Argos помогает изучать миграции и поведение птиц, наземных и водных млекопитающих, в том числе байкальской нерпы. Потеря доступа к этим данным создаст риски для долгосрочных исследований и природоохранных программ.

В середине октября Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд «Озеро Байкал» договорились создать рабочую группу по разработке национальной системы спутникового мониторинга животных.

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