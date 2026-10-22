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Мосгорсуд защитил права Okko на трансляции Лиги чемпионов и Суперкубка

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Московский городской суд удовлетворил иск онлайн-кинотеатра Okko к АО «ИОТ» о защите исключительных прав на трансляции футбольных матчей Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд установил, что Okko обладает исключительными правами на показ соответствующих матчей на территории России на основании соглашения о медиаправах. При этом ответчик незаконно использовал трансляции в интернете.

Речь идет о матчах «Фенербахче» – «Олимпик Лион» в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов и «Пари Сен-Жермен» – «Астон Вилла» в Суперкубке УЕФА. Суд запретил АО «ИОТ» создавать технические условия для размещения, распространения и предоставления доступа к этим трансляциям в интернете.

В августе 2025 г. Okko стал вторым видеосервисом России по размеру выручки. По данным «ТМТ консалтинга», выручка платформы за первое полугодие увеличилась вдвое год к году. В компании связывали рост в том числе с эксклюзивными спортивными трансляциями, включая матчи Лиги чемпионов УЕФА.

В апреле 2024 г. Арбитражный суд Москвы признал правомерной приостановку прав Okko на показ квалификационных матчей Евро-2024 со стороны «Телеспорт груп». Спор возник после того, как оператор передал права на трансляции телеканалу «Матч ТВ». В ноябре того же года апелляционный суд отменил это решение.

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