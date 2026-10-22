Мосгорсуд защитил права Okko на трансляции Лиги чемпионов и Суперкубка
Московский городской суд удовлетворил иск онлайн-кинотеатра Okko к АО «ИОТ» о защите исключительных прав на трансляции футбольных матчей Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Суд установил, что Okko обладает исключительными правами на показ соответствующих матчей на территории России на основании соглашения о медиаправах. При этом ответчик незаконно использовал трансляции в интернете.
Речь идет о матчах «Фенербахче» – «Олимпик Лион» в квалификационном раунде плей-офф Лиги чемпионов и «Пари Сен-Жермен» – «Астон Вилла» в Суперкубке УЕФА. Суд запретил АО «ИОТ» создавать технические условия для размещения, распространения и предоставления доступа к этим трансляциям в интернете.
В августе 2025 г. Okko стал вторым видеосервисом России по размеру выручки. По данным «ТМТ консалтинга», выручка платформы за первое полугодие увеличилась вдвое год к году. В компании связывали рост в том числе с эксклюзивными спортивными трансляциями, включая матчи Лиги чемпионов УЕФА.
В апреле 2024 г. Арбитражный суд Москвы признал правомерной приостановку прав Okko на показ квалификационных матчей Евро-2024 со стороны «Телеспорт груп». Спор возник после того, как оператор передал права на трансляции телеканалу «Матч ТВ». В ноябре того же года апелляционный суд отменил это решение.