Мосгорсуд защитил права Okko на трансляции Лиги чемпионов и Суперкубка

В августе 2025 г. Okko стал вторым видеосервисом России по размеру выручки. По данным «ТМТ консалтинга», выручка платформы за первое полугодие увеличилась вдвое год к году. В компании связывали рост в том числе с эксклюзивными спортивными трансляциями, включая матчи Лиги чемпионов УЕФА.