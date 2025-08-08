Газета
Okko стал вторым видеосервисом в России по размеру выручки

Этому способствовало развитие спортивного направления онлайн-кинотеатра и повышение стоимости подписки, отмечают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Мария Истомина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российский рынок легальных онлайн-кинотеатров в январе – июне 2025 г. увеличился на 40% к тому же периоду прошлого года до 78,2 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Для сравнения: в первом полугодии 2024 г. темп роста совокупной выручки участников рынка был ниже и составил 33%. В оценке выручки видеосервисов учитывались их доходы от подписки (94% рынка в январе – июне 2025 г.), рекламы (5%) и покупки или аренды отдельных фильмов и сериалов (1%).

Ускорение темпов роста рынка связано, в частности, с тем, что видеосервисы стали успешнее выстраивать стратегии развития, объясняет управляющий партнер «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. В качестве примеров она привела расширение предложения пользующихся спросом спортивных трансляций на Okko (например, Лига чемпионов УЕФА) и партнерство «Кинопоиска» и Start, в рамках которого «первый видеосервис предоставляет доступ к самой большой базе подписчиков на рынке, а второй расширяет ассортимент эксклюзивного контента платформы-партнера».

К факторам роста рынка Крылова отнесла и удовлетворение видеосервисами спроса аудитории на детский контент после замедления YouTube с конца июля прошлого года. Также драйверами стали расширение набора развлекательных сервисов в экосистемных подписках, которое привлекает к ним пользователей, и повышение стоимости подписки частью игроков, отметила она. С октября 2024 г. «Яндекс» повысил базовую стоимость своей подписки «Яндекс плюс» с 299 руб. до 399 руб. Позднее так же поступил и «Сбер»: стоимость его экосистемной подписки «Сберпрайм», в которую включен Okko, увеличилась с 199 руб. до 299 руб.

На фоне общего увеличения рынка «ТМТ консалтинг» фиксирует в первом полугодии «быстрый рост отдельных игроков». В частности, выручка Okko увеличилась к январю – июню 2024 г. в два раза, оценивают аналитики. В результате этот видеосервис занял 17% рынка (13 млрд руб.) и переместился сразу на вторую позицию с четвертой (январь – июнь 2024 г./ полный 2024 г.). В последний раз Okko попадал в тройку лидеров рынка в первом полугодии 2022 г., тогда он занял третье место с долей в 14% (весь рынок – 25,6 млрд руб.).

Лидерство на рынке видеосервисов в первом полугодии сохранил за собой «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу»). Его выручка, по оценке «ТМТ консалтинга», увеличилась на 45%, что позволило онлайн-кинотеатру занять 32% рынка. На третьей позиции – «Иви» с долей в 16%. Выручка этого видеосервиса выросла чуть ниже рынка – на 38%, следует из оценки исследовательской компании.

На четвертом месте оказался видеосервис Wink (его совладельцы – «Ростелеком» и «Национальная медиа группа»), его рыночная доля достигла 13%. На пятой позиции оказался Start (6%), а на шестой – Kion (принадлежит МТС; 5%).

В Okko подтвердили, что выручка видеосервиса в январе – июне 2025 г. увеличилась в два раза в сравнении с тем же периодом 2024 г. В онлайн-кинотеатре кратный рост показателя в первую очередь связали с увеличением числа подписчиков на фоне «последовательных инвестиций в оригинальный контент». Ежемесячно на платформе выходят оригинальные проекты, рассчитанные на широкую аудиторию, одним из ярких релизов платформы в этом года стал сериал «Аутсорс», отметил представитель Okko. Кроме того, летом, как добавил он, видеосервис проводил эксклюзивные трансляции матчей Лиги чемпионов УЕФА и Клубного чемпионата мира по футболу.

В Wink не согласились с подходом аналитиков к оценке выручки видеосервиса и отметили, что в исследовании учтена только ее часть. Общая выручка онлайн-кинотеатра за январь – июнь 2025 г., которая включает в себя доходы от реализации технологий OTT и IPTV, предоставления контента «по запросу» (VoD), лицензирования контента и т. д., составила 21,5 млрд руб., следует из финансовой отчетности «Ростелекома» по МСФО.

Выручка онлайн-кинотеатра была «по непрозрачным методикам» разделена на два рынка – видеосервисы и платное ТВ, говорит представитель Wink: «Это единый рынок вне зависимости от технологии доставки контента до конечного потребителя, и на нем Wink занимает лидирующие позиции».

В «Иви» от комментариев отказались. «Ведомости» направили запрос в онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», Start и Kion.

Существенный рост доходов Okko связан с работой видеосервиса в направлении спортивного контента, качественным предложением сериалов и анимации, а также активным проникновением подписки «Сберпрайм», говорит главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.

В целом рост рынка происходит уже за счет работы компаний со сформировавшейся у российской аудитории привычки к платному просмотру на стримингах профессионального видеоконтента: они начинают повышать цены на подписку, внимательнее считают бюджеты на контент, считает Острый. Кроме того, положительная динамика совокупной выручки онлайн-кинотеатров, как отмечает он, указывает на то, что рынок продолжает выходить из глобального кризиса, который начался в пандемию и продолжился в 2022 г.

По итогам 2025 г. рынок видеосервисов вырастет не менее чем на 30%, прогнозирует Крылова из «ТМТ консалтинга»: «При этом многое будет зависеть от интереса аудитории к новому оригинальному контенту, приобретения прав на популярные проекты, изменений в регулировании и т. д.»

