Okko стал вторым видеосервисом в России по размеру выручки

В Okko подтвердили, что выручка видеосервиса в январе – июне 2025 г. увеличилась в два раза в сравнении с тем же периодом 2024 г. В онлайн-кинотеатре кратный рост показателя в первую очередь связали с увеличением числа подписчиков на фоне «последовательных инвестиций в оригинальный контент». Ежемесячно на платформе выходят оригинальные проекты, рассчитанные на широкую аудиторию, одним из ярких релизов платформы в этом года стал сериал «Аутсорс», отметил представитель Okko. Кроме того, летом, как добавил он, видеосервис проводил эксклюзивные трансляции матчей Лиги чемпионов УЕФА и Клубного чемпионата мира по футболу.