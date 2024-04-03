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Суд признал правомочность приостановки прав на трансляции матчей УЕФА в Okko

Партнер видеосервиса – «Телеспорт груп» – прекратила трансляции спортивного события в сентябре
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд города Москвы 3 апреля отказал видеосервису Okko в требовании признать недействительной приостановку «Телеспорт груп» прав на трансляции квалификационных матчей Евро-2024, передает корреспондент «Ведомостей» из зала судебного заседания. 

«Телеспорт груп» – крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга и один из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В портфеле прав этой компании – Олимпийские игры 2022 г., кубки УЕФА и другие спортивные события. Основным владельцем АО «Телеспорт груп» (юрлицо компании) является ее гендиректор Петр Макаренко: в пояснении к бухгалтерской отчетности общества за 2022 г. указано, что он владеет 99% акций. Еще 1% – у ООО «Сберинтертейнмент», сведения об учредителях этого юрлица скрыты с весны 2022 г. Макаренко в сентябре 2023 г. называл одним из акционеров «Телеспорт груп» гендиректора Okko Сергея Шишкина. В 2023 г. выручка АО по РСБУ составила 1,2 млрд руб., а чистая прибыль – 9 млн руб.

Конфликт у Okko и «Телеспорт груп» возник в ноябре 2023 г.: видеосервис обвинил оператора в незаконной приостановке действия прав и последующую продажу прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 телеканалу «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-медиа»). В Okko тогда отметили, что онлайн-кинотеатр в июле 2021 г. приобрел эксклюзивные права на показ всех матчей европейских сборных, проводимых УЕФА, вплоть до 2028 г. В ноябре 2023 г.  Okko подал соответствующий иск к «Телеспорт груп».

«Ведомости» направили запрос в Okko и «Телеспорт груп». 

«Телеспорт груп» в уведомлении о приостановке трансляций квалификационных матчей Евро-2024 на Okko указала два аргумента, уточнил представитель видеосервиса в суде. Первый – незаконное предоставление прав на показ матчей ООО «Сим» (юрлицо интернет-издания «Чемпионат»), отметил он. А второй – необходимость в дополнительном времени для анализа статистических данных от видеосервиса, которые запрашивали в УЕФА, также сообщил представитель Okko.

Okko не нарушал лицензионный договор с «Телеспорт груп», заявил в суде представитель видеосервиса. Видеосервис, по его словам, передал права на трансляции аффилированным компаниям, что было предусмотрено документом.

Представитель «Телеспорт груп» не согласился с тем, что размещение трансляций в издании  «Чемпионат» не нарушает договор: «Okko мог размещать соответствующий контент только на своей платформе». 

После приостановки действия контракта «Телеспорт груп», как заявил представитель этой компании, обнаружила в интернете еще 155 случаев нарушения договора, которые заключались в передаче записей трансляций или их фрагментов не аффилированным с Okko платформам. Кроме того, приостановка прав на трансляции была ограничена конкретным сроком – 31 декабря 2023 г., после этой даты видеосервис мог возобновить показ матчей, также уточнил на заседании представитель «Телеспорт груп»: «Но Okko своими правами не пользуется».

Okko – не единственный, кто судится с «Телеспорт груп». В феврале 2024 г. иск к этой компании подал «Сберинтертейнмент». Общая сумма исковых требований составила 102,8 млн руб., подробности дела в картотеке арбитражных дел не указаны. А в марте 2024 г. исполнительное производство в отношении АО «Телеспорт груп» на 116,5 млн руб. возбудила инспекция ФНС № 3 по Москве.

Помимо этого в октябре 2023 г. гендиректор Okko Сергей Шишкин подал иск к Макаренко. Топ-менеджер онлайн-кинотеатра Okko требует взыскать с Макаренко убытки в размере 1,79 млрд руб., исключить его из состава акционеров «Телеспорт груп» и обязать АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» списать 990 акций общества.

Один из контрагентов уже выиграл у АО «Телеспорт груп» в суде первой инстанции. В январе Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с оператора спортивного маркетинга 424,9 млн руб. в пользу «Первого канала». Представитель «Первого канала» в рамках судебного заседания 18 января уточнил, что иск связан с контрактами на рекламу в трансляциях спортивных мероприятий. 12 марта «Телеспорт груп» подала апелляцию на решение суда первой инстанции, 14 марта она была принята к рассмотрению.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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