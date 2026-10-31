Американцы не смогли уплыть от Трампа: новости, которые вы могли пропустить

Уже второе в этом году телевидение извиняется перед зрителями за годы пропаганды. Сербский общественный телеканал Воеводины (RTV) принес официальные извинения за то, что не показал кадры празднования победы «Студенческого списка» на досрочных парламентских выборах в Сербии. Ведущий Горан Эрор признал, что при президенте Александре Вучиче «на многое закрывались глаза, информация подавалась однобоко, освещение событий было некритичным». И.о. главреда RTV Ненад Чачич подал в отставку. Это уже второй случай в этом году. В июле, после поражения партии Виктора Орбана, новостной телеканал М1 вывесил на экране сообщение на черном фоне: «СМИ не могут лгать. Мы просим прощения за то, что делали это на протяжении многих лет!».