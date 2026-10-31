Американцы не смогли уплыть от Трампа: новости, которые вы могли пропустить

Американцы не смогли уплыть от Трампа: новости, которые вы могли пропуститьПервый китайский ИИ-фильм провалился в прокате, а немцы вводят фейсконтроль для енотов
На этой неделе стало известно, что S&P меняет правила расчета индексов, компании запрещают токенизировать свои акции, хакеры снова атаковали холодные кошельки, а попытка американцев сбежать от Трампа не удалась.
Бесконечный круиз подошел к концу
Через день после того, как в 2024 г. Трамп победил на выборах, компания Villa Vie Residences сделала американцам необычное предложение: свалить из страны в кругосветное путешествие на лайнере Villa Vie Odyssey. Можно было купить путевку на четыре года, до следующих выборов. А если не пожалеть денег, то можно было приобрести каюту в собственность и путешествовать до конца жизни. Некоторые американцы ради такой путевки продали дома.
Все испортил рост цен на топливо. Раньше в пересчете на одну каюту на него тратилось около $1 800 в месяц, а теперь – $6 000-8 000. Компания оказалась на грани банкротства. На этой неделе пассажиров насильно высадили в Камбодже, дав на сборы всего восемь часов. Непонятно, смогут ли они получить обратно деньги за оплаченные впрок годы путешествий.
У гостелеканалов входит в моду извиняться
Уже второе в этом году телевидение извиняется перед зрителями за годы пропаганды. Сербский общественный телеканал Воеводины (RTV) принес официальные извинения за то, что не показал кадры празднования победы «Студенческого списка» на досрочных парламентских выборах в Сербии. Ведущий Горан Эрор признал, что при президенте Александре Вучиче «на многое закрывались глаза, информация подавалась однобоко, освещение событий было некритичным». И.о. главреда RTV Ненад Чачич подал в отставку. Это уже второй случай в этом году. В июле, после поражения партии Виктора Орбана, новостной телеканал М1 вывесил на экране сообщение на черном фоне: «СМИ не могут лгать. Мы просим прощения за то, что делали это на протяжении многих лет!».
Ваши акции. Их токены. Ваша проблема
The Wall Street Journal на этой неделе опубликовала полосную рекламу, обращенную к гендиректорам публичных компаний. Их призывают бороться против токенизации акций. «Ваши акции. Их токены. Ваша проблема», – гласит заголовок. Внизу размещен QR-код, ведущий на сайт SEC с объяснением, как компания может запретить токенизировать свои бумаги. Вскоре выяснилось, что заказчик – американская консервативная некоммерческая организация Common Sense Leadership Fund.
Реклама весьма актуальна. На этой неделе стало известно, что как минимум 26 компаний, среди которых Microsoft, Intel, IBM, Alphabet, Goldman Sachs, Wells Fargo, Cisco, запретили торговать своими токенизированными акциями на OKXICE – совместной площадке OKX и ICE (владелец Нью-Йоркской фондовой биржи). Торги еще не начались, а 26 из 63 запланированных эмитентов уже наложили на них вето. По закону, любая компания имеет на это право в течение 30 дней до запуска. Процедура крайне проста: достаточно написать официальное письмо в SEC.
Кому погром, а кому…
Главным бенефициаром погромов во Франции оказалась китайская компания «Хэнсинфэн», которая производит антивандальные стекла. Пиарщик нашел видеосъемку, где погромщики 40 секунд пытаются разбить витрину, бросают кирпичи, бьют ее ногами и тележкой из супермаркета, но изготовленное компанией стекло выдерживает все удары. Он добавил в конце название компании и ссылку на ее сайт, опубликовал ролик – и видео немедленно завирусилось в интернете.
Фейсконтроль для енотов
Многие немецкие города страдают от нашествия енотов – инвазивного вида, который прижился в Европе. По одной из версий, первые еноты сбежали в конце Второй мировой войны с разбомбленной под Берлином зверофермы. Отстрел в городе проводить сложно, к тому же еноты быстро восстанавливают популяцию. Ученые из Института исследований зоопарков и дикой природы им. Лейбница и их коллеги из Потсдамского университета считают, что лучшее решение – накормить енотов контрацептивными препаратами. Но как это сделать, чтобы приманку не съела соседская кошка или ворона? Ученые разработали кормушку со встроенным ИИ. Она отличит енотов от других животных и откроет дверь только им.
Первый китайский блин
Первый китайский полнометражный ИИ-фильм, получивший прокатное разрешение, с треском провалился. Премьера Sanxingdui: Future Past состоялась 23 октября. За первые четыре дня лента собрала всего $180 000. Персонажи, их голоса и все сцены созданы нейросетями. Но все равно над фильмом пришлось работать сотне человек, «съемки» заняли два года, а бюджет превысил $1,5 млн.
У YouTube новый конкурент
Instagram
В 2018 г. Instagram уже предлагал своим авторам публиковать длинные горизонтальные видео. Идея не взлетела – проект под названием IGTV был закрыт в 2022 г. Одна из возможных причин, по которой идею снова достали с полки, – у Instagram есть приложения для Google TV и Amazon, а летом он анонсировал приложение для Samsung Smart TV. Такие же приложения есть и у YouTube, на них приходится около 13% экранного времени в США. Теперь Марк Цукерберг хочет откусить часть этого пирога.
Хакеры перешли на кражу кошельков
Холодные кошельки уже не кажутся такими надежными. В середине октября в ряде кошельков Ledger обнаружили аппаратные «закладки», передающие сид-фразу злоумышленникам. А на этой неделе удар постиг Keystone. Сначала компания сообщила о взломе: хакеры украли персональные данные покупателей. Вскоре оказалось, что проблема гораздо серьезнее. Хакеры получили доступ к ключу WebAuth, который используется для проверки подлинности устройств. Теоретически это позволяет хакерам продавать поддельные кошельки, которые успешно проходят проверку подлинности на сайте компании. Keystone уничтожит 18 835 устройств со старым ключом. Также компания пока не доставляет кошельки, а только принимает предзаказы на устройства, в которых ключ будет обновлен. Тем, кто купил кошелек Keystone после 20 октября, советуют обратиться в службу поддержки и проверить его подлинность.
S&P меняет правила
S&P меняет критерии, по которым классифицирует акции как бумаги роста или стоимости. Новые правила начнут действовать перед открытием торгов 21 декабря, после чего индексным фондам придется изменить структуру портфелей. Вкратце: для акций стоимости S&P Dow Jones Indices станет учитывать нематериальные активы, прогнозную прибыль и свободный денежный поток, а для акций роста перестанет учитывать динамику котировок за последние 12 месяцев. Над изменением правил размышляет и FTSE Russell (дочерняя компания London Stock Exchange). Она проводит консультации, которые должны окончиться 11 декабря.