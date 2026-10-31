Армия России уничтожила судно с грузом для ВСУ

В ночь на 31 октября ВС РФ поразили ТЭЦ-6, обеспечивавшую электроэнергией объекты военной логистики и места хранения вооружения и техники ВСУ в Киеве. В Харькове удары пришлись по производственным цехам в промышленной зоне «Протон», где изготавливались комплектующие для вооружения и военной техники. Также в городе были поражены склады, приспособленные для сборки и хранения беспилотников.