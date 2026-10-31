Армия России уничтожила судно с грузом для ВСУ
Армия России продолжила наносить удары беспилотниками по морским судам, которые задействованы в перевозке грузов военного назначения для армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В 37 км южнее Одессы российские военные поразили сухогруз на переходе морем, который доставлял грузы для армии Украины.
В Запорожской области была уничтожена радиолокационная станция ВСУ П-18 «Малахит».
31 октября Минобороны РФ сообщило, что российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, местам хранения и запуска беспилотников и наземных роботов, а также пунктам временного размещения украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.
В ночь на 31 октября ВС РФ поразили ТЭЦ-6, обеспечивавшую электроэнергией объекты военной логистики и места хранения вооружения и техники ВСУ в Киеве. В Харькове удары пришлись по производственным цехам в промышленной зоне «Протон», где изготавливались комплектующие для вооружения и военной техники. Также в городе были поражены склады, приспособленные для сборки и хранения беспилотников.
30 октября в Киеве армия России поразила ракетный агрегатно-детальный завод АО «Киевский радиозавод» и ООО «Тримен-Украина», который выпускал комплектующие для разведывательных и ударных беспилотников.