Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении

Как сообщало Минобороны, Вооруженные силы РФ в ночь на 25 октября нанесли удары беспилотниками по логоцентрам. В частности, в Харькове под удар попал логистический центр «Эпицентр», где хранилась продукция двойного назначения для ВСУ. 21 октября был поражен логистический центр «Эпицентр-К» в городе Ровно, 20 октября под удар попал логистический центр в Дубне Ровненской области.