Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении
Украинская торговая сеть «Эпицентр» заявила, что она полностью уничтожена. Сообщение компании было опубликовано в Facebook
«Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова, всего за один день. Полное уничтожение сети», – говорится в тексте.
Как сообщало Минобороны, Вооруженные силы РФ в ночь на 25 октября нанесли удары беспилотниками по логоцентрам. В частности, в Харькове под удар попал логистический центр «Эпицентр», где хранилась продукция двойного назначения для ВСУ. 21 октября был поражен логистический центр «Эпицентр-К» в городе Ровно, 20 октября под удар попал логистический центр в Дубне Ровненской области.
Накануне российские военные ударили по порту Черноморск и сухогрузу под Одессой. Днем ранее в Чернигове армия России поразила логоцентр «Авиэйшн нью технологжис». Там хранились военно-техническое имущество, БПЛА и комплектующие к ним, а также грузы двойного назначения, которые использовались украинской армией.