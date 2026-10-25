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Украинская торговая сеть «Эпицентр» объявила о полном уничтожении

Антон Потоков
РИА Новости
РИА Новости

Украинская торговая сеть «Эпицентр» заявила, что она полностью уничтожена. Сообщение компании было опубликовано в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Харьков, Запорожье, Винница, Полтава. Снова, всего за один день. Полное уничтожение сети», – говорится в тексте.

Как сообщало Минобороны, Вооруженные силы РФ в ночь на 25 октября нанесли удары беспилотниками по логоцентрам. В частности, в Харькове под удар попал логистический центр «Эпицентр», где хранилась продукция двойного назначения для ВСУ. 21 октября был поражен логистический центр «Эпицентр-К» в городе Ровно, 20 октября под удар попал логистический центр в Дубне Ровненской области. 

Накануне российские военные ударили по порту Черноморск и сухогрузу под Одессой. Днем ранее в Чернигове армия России поразила логоцентр «Авиэйшн нью технологжис». Там хранились военно-техническое имущество, БПЛА и комплектующие к ним, а также грузы двойного назначения, которые использовались украинской армией.

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