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Российские войска нанесли удары по логоцентрам Харькова и сухогрузу

Антон Потоков

Вооруженные силы РФ минувшей ночью продолжили удары беспилотниками по логоцентрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

В Харькове поражены три объекта: логистический центр «Эпицентр», где хранилась продукция двойного назначения для ВСУ, распределительный центр, где хранились военные грузы, и терминал «Васищево», использовавшийся для хранения военного имущества.

Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для обеспечения ВСУ.

Накануне российские военные ударили по порту Черноморск и сухогрузу под Одессой. Днем ранее в Чернигове армия России поразила логоцентр «Авиэйшн нью технологжис». Там хранилось военно-техническое имущество, БПЛА и комплектующие к ним, а также грузы двойного назначения, которые использовались украинской армией.

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