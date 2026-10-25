Российские войска нанесли удары по логоцентрам Харькова и сухогрузу
Вооруженные силы РФ минувшей ночью продолжили удары беспилотниками по логоцентрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
В Харькове поражены три объекта: логистический центр «Эпицентр», где хранилась продукция двойного назначения для ВСУ, распределительный центр, где хранились военные грузы, и терминал «Васищево», использовавшийся для хранения военного имущества.
Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для обеспечения ВСУ.
Накануне российские военные ударили по порту Черноморск и сухогрузу под Одессой. Днем ранее в Чернигове армия России поразила логоцентр «Авиэйшн нью технологжис». Там хранилось военно-техническое имущество, БПЛА и комплектующие к ним, а также грузы двойного назначения, которые использовались украинской армией.