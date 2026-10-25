Российские войска нанесли удары по логоцентрам Харькова и сухогрузу

Накануне российские военные ударили по порту Черноморск и сухогрузу под Одессой. Днем ранее в Чернигове армия России поразила логоцентр «Авиэйшн нью технологжис». Там хранилось военно-техническое имущество, БПЛА и комплектующие к ним, а также грузы двойного назначения, которые использовались украинской армией.