Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,064-0,83%MGTS1 400-0,57%ENPG322,05+1,43%IMOEX2 469,36+1,64%RTSI965,88+2,38%RGBI111,89-0,1%RGBITR773,12-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские военные ударили по порту Черноморск и сухогрузу под Одессой

Дарья Снегова

Российские военные ночью продолжили наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в порту Черноморск поражен цех по производству безэкипажных катеров. Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

23 октября в Чернигове ВС РФ поразили транспортно-логистический центр ООО «Авиэйшн нью технологжис». По данным Минобороны, на территории центра хранилось военно-техническое имущество, БПЛА и комплектующие к ним, а также грузы двойного назначения, которые использовались украинской армией.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте