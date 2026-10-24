Российские военные ударили по порту Черноморск и сухогрузу под Одессой
Российские военные ночью продолжили наносить удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, в порту Черноморск поражен цех по производству безэкипажных катеров. Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
23 октября в Чернигове ВС РФ поразили транспортно-логистический центр ООО «Авиэйшн нью технологжис». По данным Минобороны, на территории центра хранилось военно-техническое имущество, БПЛА и комплектующие к ним, а также грузы двойного назначения, которые использовались украинской армией.