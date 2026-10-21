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Главная / Политика /

Российская армия ударила по логистическим центрам и портам на Украине

Антон Потоков
TASS
TASS

Вооруженные силы РФ атаковали логистические центры, порты и морские суда, которые действуют в интересах Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Поражен логистический центр «Эпицентр-К» в городе Ровно. Утверждается, что он используется для хранения и распределения грузов, предназначенных для ВСУ. Также поражен сухогруз, который доставлял в порт Черноморск грузы в интересах Украины.

До этого Минобороны сообщило о поражении склада в Полтаве, электроподстанции ПС-330 «Нивки» в Киеве и сухогруза, следовавшего морем в порт Одессы.

Российские силы ПВО ночью 21 октября уничтожили 373 украинских беспилотника. БПЛА были сбиты над Московским регионом, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

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