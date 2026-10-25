Российские войска поразили катер с FPV-дронами
Армия России поразила объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, места хранения БПЛА дальнего действия и пункты временной дислокации армии Украины и иностранных наемников в 159 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удары были нанесены с помощью оперативно-тактической авиации и ударных беспилотников.
Также в акватории Черного моря ВС РФ поразили катер-носитель FPV-дронов. Еще один безэкипажный катер был уничтожен экипажем истребителя Су-30СМ2. Кроме того, в районе Запорожья российские военнослужащие ударили по вантовому мосту.
Ночью армия России поразила логистический центр «Эпицентр», где хранилась продукция двойного назначения для ВСУ, распределительный центр, где хранились военные грузы, а также терминал «Васищево», использовавшийся для хранения военного имущества. Российские военные также ударили по сухогрузу на переходе морем. Он доставлял в порт Черноморск грузы для обеспечения армии Украины.
В ночь на 25 октября силы ПВО уничтожили 532 украинских беспилотника над территорией России.