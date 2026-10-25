Российские войска поразили катер с FPV-дронами

Ночью армия России поразила логистический центр «Эпицентр», где хранилась продукция двойного назначения для ВСУ, распределительный центр, где хранились военные грузы, а также терминал «Васищево», использовавшийся для хранения военного имущества. Российские военные также ударили по сухогрузу на переходе морем. Он доставлял в порт Черноморск грузы для обеспечения армии Украины.