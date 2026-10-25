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Российская армия поразила вантовый мост в районе Запорожья

Антон Потоков

Специалисты войск беспилотных систем поразили вантовый мост в районе Запорожья. Об этом сообщает Минобороны. В результате удара из строя вывели переправу ВСУ.

Минувшей ночью вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотниками по логоцентрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для обеспечения ВСУ.

Накануне российские военные ударили по порту Черноморска и поразили цех по производству безэкипажных катеров. На переходе морем целью стал сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

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