Российская армия поразила вантовый мост в районе Запорожья

Минувшей ночью вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотниками по логоцентрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ. На переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для обеспечения ВСУ.