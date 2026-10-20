Армия России поразила контейнеровоз и логистический центр на Украине

По данным оборонного ведомства, российские военные в результате ударов беспилотниками поразили логистический центр «Эпицентр-К» в Дубне Ровненской области. На его территории был расположен складской комплекс ВСУ, уточнило Минобороны. Также ВС РФ нанесли удар на переходе морем по контейнеровозу, который доставлял в порт «Одесса» грузы, предназначенные для украинских военных.