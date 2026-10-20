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Главная / Политика /

Армия России поразила контейнеровоз и логистический центр на Украине

Сергей Пахомов
Вадим Савицкий / ТАСС
Вадим Савицкий / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили наносить удары по морским судам и логистическим центрам на Украине, которые используются в интересах ВСУ. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, российские военные в результате ударов беспилотниками поразили логистический центр «Эпицентр-К» в Дубне Ровненской области. На его территории был расположен складской комплекс ВСУ, уточнило Минобороны. Также ВС РФ нанесли удар на переходе морем по контейнеровозу, который доставлял в порт «Одесса» грузы, предназначенные для украинских военных.

20 октября Минобороны РФ сообщило, что армия России заняла село Тимошевка в Запорожской области. Населенный пункт был взят подразделениями группировки войск «Восток». Также  за сутки группировка «Восток» уничтожила более 170 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля, заявили в оборонном ведомстве.

19 октября российские военные поразили центр обработки данных (ЦОД) «Дата групп» и логистический узел Fire Point в Киеве, где производили и хранили комплектующие для БПЛА и ракет ВСУ. Также был нанесен удар по промпредприятию «Химволокно», которое производило компоненты для дронов. 

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