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Главная / Политика /

Армия России заняла село Тимошевка в Запорожской области

Ксения Наумчик
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные заняли село Тимошевка в Запорожской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт был взят подразделениями группировки войск «Восток».

В Минобороны также заявили, что за сутки группировка «Восток» уничтожила более 170 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Удары, как утверждает министерство, пришлись на позиции двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты Украины.

Боевые действия велись в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка и Диброва в Днепропетровской области, а также Новорозовка, Вольнянка и Барвиновка в Запорожской области.

19 октября подразделения группировки войск «Восток» заняли село Омельник в Запорожской области.

17 октября подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над населенными пунктами Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области. Российские военные также поразили воинские контингенты и технику армии Украины в районе населенного пункта Андреевка в Харьковской области, а также в населенных пунктах Лозовое, Карповка и Рубцы в ДНР.

16 октября подразделения российской группировки войск «Север» взяли контроль над селами Варваровка и Николаевка в Харьковской области.

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