Армия России заняла село Тимошевка в Запорожской области

В Минобороны также заявили, что за сутки группировка «Восток» уничтожила более 170 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Удары, как утверждает министерство, пришлись на позиции двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты Украины.