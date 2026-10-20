Армия России заняла село Тимошевка в Запорожской области
Российские военные заняли село Тимошевка в Запорожской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, населенный пункт был взят подразделениями группировки войск «Восток».
В Минобороны также заявили, что за сутки группировка «Восток» уничтожила более 170 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Удары, как утверждает министерство, пришлись на позиции двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка и бригады морской пехоты Украины.
Боевые действия велись в районах населенных пунктов Коломийцы, Подгавриловка и Диброва в Днепропетровской области, а также Новорозовка, Вольнянка и Барвиновка в Запорожской области.
19 октября подразделения группировки войск «Восток» заняли село Омельник в Запорожской области.
17 октября подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над населенными пунктами Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области. Российские военные также поразили воинские контингенты и технику армии Украины в районе населенного пункта Андреевка в Харьковской области, а также в населенных пунктах Лозовое, Карповка и Рубцы в ДНР.
16 октября подразделения российской группировки войск «Север» взяли контроль над селами Варваровка и Николаевка в Харьковской области.