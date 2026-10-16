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Главная / Политика /

Армия России взяла села Варваровка и Николаевка в Харьковской области

Антон Потоков

Подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над селами Варваровка и Николаевка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

15 октября российское военное ведомство сообщило об установлении контроля над селами Нефедовка и Черное в Харьковской области. По данным Минобороны, подразделения группировки «Север» продолжали расширять зону контроля. Тогда ведомство заявляло о боях за Варваровку и Николаевку.

11 октября Минобороны сообщило о взятии сел Резниково и Купино в том же регионе. По информации ведомства, населенные пункты перешли под контроль группировки «Север». Днем ранее российские военные заявили об установлении контроля над Лукашово и Лобановкой.

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