Армия России взяла села Варваровка и Николаевка в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над селами Варваровка и Николаевка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
15 октября российское военное ведомство сообщило об установлении контроля над селами Нефедовка и Черное в Харьковской области. По данным Минобороны, подразделения группировки «Север» продолжали расширять зону контроля. Тогда ведомство заявляло о боях за Варваровку и Николаевку.
11 октября Минобороны сообщило о взятии сел Резниково и Купино в том же регионе. По информации ведомства, населенные пункты перешли под контроль группировки «Север». Днем ранее российские военные заявили об установлении контроля над Лукашово и Лобановкой.