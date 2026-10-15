Армия России взяла под контроль села Нефедовка и Черное в Харьковской области

12 октября Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие ВС РФ установили контроль над селом Лидино в Донецкой народной республике (ДНР) и селом Никольское в Запорожской области. 11 октября военное ведомство России сообщило о переходе под контроль армии РФ четырех населенных пунктов в ДНР и Харьковской области: подразделения группировки «Центр» заняли Новотроицкое и Петровское в ДНР, а «Севера» – Резниково и Купино в Харьковской области.