Армия России взяла под контроль села Нефедовка и Черное в Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селами Нефедовка и Черное в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Села освобождены подразделениями группировки войск «Север». Российские военные в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, отметили в оборонном ведомстве.
12 октября Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие ВС РФ установили контроль над селом Лидино в Донецкой народной республике (ДНР) и селом Никольское в Запорожской области. 11 октября военное ведомство России сообщило о переходе под контроль армии РФ четырех населенных пунктов в ДНР и Харьковской области: подразделения группировки «Центр» заняли Новотроицкое и Петровское в ДНР, а «Севера» – Резниково и Купино в Харьковской области.
6 октября российские военные установили контроль над селом Голубково в Запорожской области. Днем ранее ведомство заявило о взятии этой же группировкой села Самойловка в этом же регионе.