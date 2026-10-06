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Главная / Политика /

Армия РФ взяла под контроль Голубково в Запорожье

Антон Потоков
Алексей Майшев / РИА Новости
Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военнослужащие установили контроль над селом Голубково на северо-востоке Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Населенный пункт заняли военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток».

5 октября Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» установили контроль над селом Самойловка в Запорожской области.

30 сентября ведомство заявило, что военнослужащие той же группировки заняли село Егоровка в Запорожской области.

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