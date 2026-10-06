Армия РФ взяла под контроль Голубково в Запорожье
Российские военнослужащие установили контроль над селом Голубково на северо-востоке Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Населенный пункт заняли военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток».
5 октября Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Восток» установили контроль над селом Самойловка в Запорожской области.
30 сентября ведомство заявило, что военнослужащие той же группировки заняли село Егоровка в Запорожской области.