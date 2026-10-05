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Армия России взяла Самойловку в Запорожье

Сергей Пахомов
Александр Река/ТАСС
Александр Река/ТАСС

Российские военные установили контроль в селе Самойловка в Запорожской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Восток».

3 октября Минобороны заявило, что российская армия заняла населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области. Над ним установили контроль подразделения группировки войск «Север». 2 октября те же войска взяли под контроль село Грачевка и поселок Сердобино в Харьковской области, а также Малую Рыбицу в Сумской области.

30 сентября подразделения «Севера» заняли харьковское село Шабельное и сумское Толстодубово. Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» взяли запорожское село Егоровка.

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