Армия России взяла Самойловку в Запорожье
Российские военные установили контроль в селе Самойловка в Запорожской области. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Восток».
3 октября Минобороны заявило, что российская армия заняла населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области. Над ним установили контроль подразделения группировки войск «Север». 2 октября те же войска взяли под контроль село Грачевка и поселок Сердобино в Харьковской области, а также Малую Рыбицу в Сумской области.
30 сентября подразделения «Севера» заняли харьковское село Шабельное и сумское Толстодубово. Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» взяли запорожское село Егоровка.