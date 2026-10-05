Армия России взяла Самойловку в Запорожье

3 октября Минобороны заявило, что российская армия заняла населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области. Над ним установили контроль подразделения группировки войск «Север». 2 октября те же войска взяли под контроль село Грачевка и поселок Сердобино в Харьковской области, а также Малую Рыбицу в Сумской области.