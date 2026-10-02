Армия РФ взяла под контроль три села в Харьковской и Сумской областях
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селом Грачевка и поселком Сердобино в Харьковской области, а также над селом Малая Рыбица в Сумском регионе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Населенные пункты освободили подразделения группировки войск «Север».
30 сентября Минобороны сообщило, что российские войска взяли три населенных пункта в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Подразделения «Севера» установили контроль над харьковским селом Шабельное и над сумским Толстодубово. Подразделения группировки войск «Восток» взяли запорожское село Егоровка.
29 сентября под контроль «Севера» перешла Крейдянка. Веселое Поле в ДНР заняли подразделения «Центра».