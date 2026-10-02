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Армия РФ взяла под контроль три села в Харьковской и Сумской областях

Инна Шульгина
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селом Грачевка и поселком Сердобино в Харьковской области, а также над селом Малая Рыбица в Сумском регионе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Населенные пункты освободили подразделения группировки войск «Север».

30 сентября Минобороны сообщило, что российские войска взяли три населенных пункта в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Подразделения «Севера» установили контроль над харьковским селом Шабельное и над сумским Толстодубово. Подразделения группировки войск «Восток» взяли запорожское село Егоровка.

29 сентября под контроль «Севера» перешла Крейдянка. Веселое Поле в ДНР заняли подразделения «Центра».

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