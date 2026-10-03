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Главная / Политика /

Армия РФ взяла под контроль населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области

Ася Султанова

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Новая Казачья в Харьковской области, сообщает Минобороны.

Село заняли подразделения группировки войск «Север».

2 октября те же войска установили контроль над селом Грачевка и поселком Сердобино в Харьковской области, а также над Малой Рыбицей в Сумском регионе. 30 сентября группировки войск «Север» заняли харьковское село Шабельное и сумское Толстодубово. Подразделения группировки войск «Восток» взяли запорожское село Егоровка.

29 сентября Крейдянка перешла под контроль группировки войск «Север». Веселое Поле в ДНР заняли подразделения «Центра».

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