Армия РФ взяла под контроль населенный пункт Новая Казачья в Харьковской области

2 октября те же войска установили контроль над селом Грачевка и поселком Сердобино в Харьковской области, а также над Малой Рыбицей в Сумском регионе. 30 сентября группировки войск «Север» заняли харьковское село Шабельное и сумское Толстодубово. Подразделения группировки войск «Восток» взяли запорожское село Егоровка.