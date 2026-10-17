Армия России взяла под контроль Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области

16 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия находится в 5 км от города Запорожье. В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2026 г. ВС РФ установили контроль над 6500 квадратными километрами и 310 населенными пунктами. По его словам, под контролем армии России находится Луганская народная республика (ЛНР), а Украина контролирует только 10% территории ДНР и около 16,5% территории Запорожской области.