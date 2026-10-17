Армия России взяла под контроль Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области
Армия России установила контроль над населенными пунктами Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Населенные пункты перешли под контроль ВС РФ благодаря действиям подразделения группировки войск «Запад».
Российские военные также поразили воинские контингенты и технику армии Украины в районе населенного пункта Андреевка в Харьковской области, а также в населенных пунктах Лозовое, Карповка и Рубцы Донецкой Народной Республики (ДНР).
Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что с помощью оперативно-тактической авиации и ударных беспилотников ВС РФ нанесли поражения объектам транспортной инфраструктуры Украины, а также местам хранения БПЛА и временным пунктам дислокации украинских военнослужащих в 142 районах.
В ночь с 16 на 17 октября российские военные поразили металлургический комбинат, который обеспечивал металлопродукцией украинский военно-промышленный комплекс в Кривом Роге. В Житомире под удар попала электроподстанция. В Запорожье – металлургический комбинат «Запорожсталь».
16 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия находится в 5 км от города Запорожье. В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2026 г. ВС РФ установили контроль над 6500 квадратными километрами и 310 населенными пунктами. По его словам, под контролем армии России находится Луганская народная республика (ЛНР), а Украина контролирует только 10% территории ДНР и около 16,5% территории Запорожской области.