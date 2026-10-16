Герасимов: армия России находится в 5 км от Запорожья
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту Владимиру Путину заявил, что российская армия находится в 5 км от города Запорожье. Об этом сообщили в Кремле.
«В плановом порядке осуществляется освобождение Запорожской области. Группировки войск "Днепр" и "Восток" уверенно удерживают инициативу, наступая смежными флангами на широком фронте в направлении Запорожья. Передовые группы находятся в пяти километрах от южных окраин города Запорожья. Наносится поражение по позициям противника в городской черте», – сказал он.
Герасимов добавил, что группировка войск «Днепр» ведет бои за город Орехов. Под контроль ВС РФ перешли населенные пункты Новопавловка и Ново-Андреевка, а также поселок Малая Катериновка. По его словам, сейчас «Днепр» развивает наступление в северном направлении.
Начальник Генерального штаба также отметил, что с начала сентября группировка войск «Восток» установила контроль над 10 населенными пунктами и более 180 кв. км территорий в восточной части Запорожской области.
В ходе совещания Путин заявил, что с начала 2026 г. ВС РФ установили контроль над 6500 кв. км и 310 населенными пунктами. По словам российского лидера, под контролем армии России находится вся Луганская народная республика, а Украина контролирует только 10% территории ДНР и около 16,5% территории Запорожской области.