Армия РФ поразила меткомбинаты и энергетические объекты Украины
Вооруженные силы (ВС) РФ поразили металлургические комбинаты, трансформаторное предприятие и объект энергетики Украины в Кривом Роге, Запорожье и Житомире. Об этом сообщили в Минобороны. Удар был нанесен высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками.
В Кривом Роге российские военные поразили крупнейший на Украине металлургический комбинат, который обеспечивал металлопродукцией украинский военно-промышленный комплекс. В Житомире под удар попала электроподстанция, обеспечивающая распределение электроэнергии из западных областей в центральные районы Украины для работы предприятий ВПК.
В Запорожье армия РФ поразила металлургический комбинат «Запорожсталь», в основном выпускавший продукцию для нужд военной промышленности. Предприятие входит в группу SCM Рината Ахметова. Комбинат осуществлял годовую выплавку чугуна до 1,44 млн т и выпуск прокатной стали свыше 1,3 млн т.
Целью удара также стало промышленное предприятие ЧАО «Запорожтрансформатор», выпускающее силовые масляные трансформаторы 220–750 кВ. С 2022 г. предприятие находится под управлением министерства обороны Украины и используется в интересах ВСУ.
Кроме того, на переходе морем был поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.
16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что Вооруженные силы России поразили на Украине 93 судна, 203 портовых объекта и 76 логистических центров, которые использовались в интересах ВСУ. В ночь с 15 на 16 октября ВС РФ поразили логистический центр «Блум» в Теплодаре Одесской области. Также на морском переходе поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы. 14 октября Минобороны сообщало, что ВС РФ поразили логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком и сухогруз на Украине, используемые в интересах ВСУ.