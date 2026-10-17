Армия РФ поразила меткомбинаты и энергетические объекты Украины

16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что Вооруженные силы России поразили на Украине 93 судна, 203 портовых объекта и 76 логистических центров, которые использовались в интересах ВСУ. В ночь с 15 на 16 октября ВС РФ поразили логистический центр «Блум» в Теплодаре Одесской области. Также на морском переходе поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы. 14 октября Минобороны сообщало, что ВС РФ поразили логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком и сухогруз на Украине, используемые в интересах ВСУ.