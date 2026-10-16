Герасимов: армия России поразила 93 судна и 203 портовых объекта ВСУ

16 октября российский лидер посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. В ходе совещания президент заявил, что войска успешно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. Путин также подчеркнул, что нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и логистическим центрам Украины будут продолжены.