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Главная / Политика /

Герасимов: армия России поразила 93 судна и 203 портовых объекта ВСУ

Сергей Пахомов
РИА Новости
РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили на Украине 93 судна, 203 портовых объекта и 76 логистических центров, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

«По плану Генерального штаба наносятся удары по мостам, имеющим стратегическое значение, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам», – заявил начальник Генштаба.

16 октября российский лидер посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. В ходе совещания президент заявил, что войска успешно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. Путин также подчеркнул, что нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и логистическим центрам Украины будут продолжены.

В ночь с 15 на 16 октября ВС РФ поразили логистический центр «Блум» в Теплодаре Одесской области. Также на морском переходе поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы.

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