Армия России ударила по логистическому центру и сухогрузу в Одесской области

Утром в Минобороны также сообщили, что ночью Вооруженные силы (ВС) РФ поразили инфраструктуру порта Измаил. Этот объект используется для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем были поражены два сухогруза, которые доставляли военное имущество в порт Одессы.