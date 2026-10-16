Армия России ударила по логистическому центру и сухогрузу в Одесской области
Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам портовой и логистической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате в Одесской области поражен логистический центр «Блум» в Теплодаре. По данным министерства, объект использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения украинской армии.
Кроме того, на морском переходе поражено судно типа «сухогруз», которое доставляло в порт Одессы военные грузы.
Утром в Минобороны также сообщили, что ночью Вооруженные силы (ВС) РФ поразили инфраструктуру порта Измаил. Этот объект используется для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, на переходе морем были поражены два сухогруза, которые доставляли военное имущество в порт Одессы.
14 октября российские войска поразили логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком и сухогруз на Украине, используемые в интересах ВСУ. В ночь на 14 октября российские военные ударили по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Пораженные объекты использовались в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ.