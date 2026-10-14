Армия России поразила логистический центр и сухогруз на Украине
Вооруженные силы (ВС) РФ поразили логистический центр и сухогруз на Украине, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом Минобороны РФ сообщило в своем Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, российские войска нанесли удар по транспортно-логистическому центру «Эпицентр» в Хмельницком, который использовался для хранения и распределения грузов в интересах украинских военных. Кроме того, ВС РФ поразили морское судно, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.
В ночь на 14 октября российские военные нанесли удар по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Пораженные объекты использовались в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ. Массированный удар был нанесен высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности.
13 октября Минобороны РФ сообщило, что российские военные ударили беспилотниками по логистическому складу «Микуличи» в Киевской области. По данным оборонного ведомства, он использовался для хранения ударных дронов ВСУ.
12 октября российское оборонное ведомство заявило о поражении двух сухогрузов, следовавших с военными грузами в порты Одессы и Николаева. Тогда же Минобороны сообщило об ударе по логистическому центру «Новой почты» в Николаевской области, где, по его данным, хранилось военное имущество ВСУ.