Армия России поразила логистический центр и сухогруз на Украине

12 октября российское оборонное ведомство заявило о поражении двух сухогрузов, следовавших с военными грузами в порты Одессы и Николаева. Тогда же Минобороны сообщило об ударе по логистическому центру «Новой почты» в Николаевской области, где, по его данным, хранилось военное имущество ВСУ.