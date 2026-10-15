Российские БПЛА поразили портовую инфраструктуру Измаила и Одессы
Ночью Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам. Об этом сообщает Минобороны России.
В результате атаки в Одесской области была поражена инфраструктура порта Измаил. Этот объект используется для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, на переходе морем были поражены два сухогруза, которые доставляли военное имущество в порт Одессы.
14 октября Минобороны сообщало, что ВС РФ поразили логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком и сухогруз на Украине, используемые в интересах ВСУ. В ночь на 14 октября российские военные ударили по объектам коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Пораженные объекты использовались в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ.