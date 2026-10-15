Российские БПЛА поразили портовую инфраструктуру Измаила и Одессы

В результате атаки в Одесской области была поражена инфраструктура порта Измаил. Этот объект используется для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, на переходе морем были поражены два сухогруза, которые доставляли военное имущество в порт Одессы.