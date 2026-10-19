Российские войска заняли село Омельник в Запорожье
Российские военные заняли село Омельник в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, населенный пункт был взят подразделениями группировки войск «Восток».
17 октября подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над населенными пунктами Паламаревка и Ковалевка в Харьковской области. Российские военные также поразили воинские контингенты и технику армии Украины в районе населенного пункта Андреевка в Харьковской области, а также в населенных пунктах Лозовое, Карповка и Рубцы в ДНР.
16 октября подразделения российской группировки войск «Север» взяли контроль над селами Варваровка и Николаевка в Харьковской области.
В тот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия находится в 5 км от города Запорожье. Президент России Владимир Путин сообщил, что с начала 2026 г. ВС РФ установили контроль над 6500 кв. км и 310 населенными пунктами. По его словам, под контролем армии России находится ЛНР, а Украина контролирует только 10% территории ДНР и около 16,5% территории Запорожской области.