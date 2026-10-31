Стубб объяснил, почему разговор с Путиным стал поворотным моментом для Финляндии
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным стал важным изменением во внешней политике страны, пишет Rulehti. В эфире программы Ykkösaamu на Yle он объяснил, что беседа позволила впервые за долгое время получить информацию о позиции российского руководства напрямую, а также передать Москве сообщения от украинской стороны.
«Во-первых, это был первый раз, когда я в качестве президента республики разговаривал с президентом Путиным. Во-вторых, мы впервые получили непосредственную информацию о том, как президент России оценивает ситуацию о конфликте. И в-третьих, у нас появилась возможность напрямую передать россиянам сообщения от украинцев», – пояснил он.
Стубб подчеркнул, что связался с Путиным по просьбе Украины. Таким образом, инициатива контакта, по его словам, была связана с необходимостью передать позицию украинской стороны.
Как пишет Yle, Стубб подчеркнул, что Финляндия и Россия – соседи, контакты «нужно было наладить».
27 октября Путин провел телефонные переговоры со Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре. Обсуждение коснулось урегулирования конфликта на Украине, его инициировала европейская сторона. Также президент Финляндии и норвежский премьер затронули вопросы стабильности и предсказуемости в регионе Балтийского моря и Крайнего Севера. Российский лидер подчеркнул, что важно учитывать интересы РФ при урегулировании украинского конфликта. Президент также обвинил страны ЕС и НАТО в политике, которая затягивает боевые действия на Украине.
Российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка» подчеркнул, что телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии проходил по их инициативе.