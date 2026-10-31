Стубб объяснил, почему разговор с Путиным стал поворотным моментом для Финляндии

«Во-первых, это был первый раз, когда я в качестве президента республики разговаривал с президентом Путиным. Во-вторых, мы впервые получили непосредственную информацию о том, как президент России оценивает ситуацию о конфликте. И в-третьих, у нас появилась возможность напрямую передать россиянам сообщения от украинцев», – пояснил он.