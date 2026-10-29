Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 501,61+0,37%RTSI976,82+0,37%RGBI112,33+0,02%RGBITR777,92+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: разговор со Стуббом и Стере проходил по их инициативе

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии проходил по их инициативе. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».

«Они сразу же в начале разговора подчеркнули, что они не представляют ЕС как организацию, они звонят мне в национальном, что называется, качестве», – сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что такое решение данных европейских стран является «верным решением». Он отметил, что среди европейских стран есть те, кто не хочет наносить России стратегическое поражение и стремится поддерживать конструктивный диалог.

Также Путин сказал, что Россия поддерживает любые шаги, которые направлены на восстановление полноформатных и полноценных отношений с отдельными странами Европы или с Европейским союзом.

27 октября Путин провел телефонные переговоры со своим финским коллегой Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Обсуждение коснулось урегулирования конфликта на Украине, его инициировали европейские стороны. Также президент Финляндии и норвежский премьер затронули вопросы стабильности и предсказуемости в регионе Балтийского моря и Крайнего Севера. Российский лидер подчеркнул, что важно учитывать интересы РФ при урегулировании украинского конфликта. Президент также обвинил страны ЕС и НАТО в политике, которая затягивает боевые действия.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь