Путин: разговор со Стуббом и Стере проходил по их инициативе

27 октября Путин провел телефонные переговоры со своим финским коллегой Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Обсуждение коснулось урегулирования конфликта на Украине, его инициировали европейские стороны. Также президент Финляндии и норвежский премьер затронули вопросы стабильности и предсказуемости в регионе Балтийского моря и Крайнего Севера. Российский лидер подчеркнул, что важно учитывать интересы РФ при урегулировании украинского конфликта. Президент также обвинил страны ЕС и НАТО в политике, которая затягивает боевые действия.