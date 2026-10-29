Путин: разговор со Стуббом и Стере проходил по их инициативе
Телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии проходил по их инициативе. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия – Африка».
«Они сразу же в начале разговора подчеркнули, что они не представляют ЕС как организацию, они звонят мне в национальном, что называется, качестве», – сказал он.
Российский лидер подчеркнул, что такое решение данных европейских стран является «верным решением». Он отметил, что среди европейских стран есть те, кто не хочет наносить России стратегическое поражение и стремится поддерживать конструктивный диалог.
Также Путин сказал, что Россия поддерживает любые шаги, которые направлены на восстановление полноформатных и полноценных отношений с отдельными странами Европы или с Европейским союзом.
27 октября Путин провел телефонные переговоры со своим финским коллегой Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Обсуждение коснулось урегулирования конфликта на Украине, его инициировали европейские стороны. Также президент Финляндии и норвежский премьер затронули вопросы стабильности и предсказуемости в регионе Балтийского моря и Крайнего Севера. Российский лидер подчеркнул, что важно учитывать интересы РФ при урегулировании украинского конфликта. Президент также обвинил страны ЕС и НАТО в политике, которая затягивает боевые действия.