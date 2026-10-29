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Путин провел встречу с президентом Намибии

Анна Суслова
Сергей Савостьянов / ТАСС
Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвой на полях форума «Россия – Африка». Об этом сообщили в Кремле.

В ходе встречи Путин отметил, что экономическое сотрудничество развивается, однако в некоторых сферах странам еще предстоит работа. По словам российского лидера, одной из важных задач является диверсификация отношений России и Намибии в экономике. Он также отметил, что у стран имеются возможности реализовать крупные проекты в сферах полезных ископаемых, сельского хозяйства и рыболовства, а также в сфере информационных технологий.

Президент РФ добавил, что Россия готова делиться собственными разработками.

29 октября Путин заявил, что третий саммит «Россия – Африка» завершился успешно и будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества Москвы с государствами африканского континента. По его словам, достигнутые на саммите договоренности будут реализовываться на системной основе с использованием постоянно действующих механизмов сотрудничества.

25 октября помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что 29 октября Путин планирует провести переговоры с лидерами Бурунди, Намибии, Кении, Судана, Мадагаскара и Зимбабве. 30 октября президент проведет встречи в Кремле с представителями Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Того, Эритреи, Сомали и Коморских островов.

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