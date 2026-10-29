Путин провел встречу с президентом Намибии

В ходе встречи Путин отметил, что экономическое сотрудничество развивается, однако в некоторых сферах странам еще предстоит работа. По словам российского лидера, одной из важных задач является диверсификация отношений России и Намибии в экономике. Он также отметил, что у стран имеются возможности реализовать крупные проекты в сферах полезных ископаемых, сельского хозяйства и рыболовства, а также в сфере информационных технологий.