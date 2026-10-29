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Хегсет уволил одного из высокопоставленных стратегов Пентагона

Анна Суслова
RONALD WITTEK / TASS
RONALD WITTEK / TASS

Глава Пентагона Пит Хегсет уволил одного из высокопоставленных стратегов ведомства на фоне утечки информации в СМИ о войне в Иране, украинском конфликте и других вопросах. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя министерства обороны США.

Источник телеканала сообщил, что речь идет о генерал-лейтенанте Бретте Сильвии, который не прошел три проверки на полиграфе касательно вопроса о разглашении секретной информации. По результатам проверки было начато расследование, которое передали в министерство юстиции США.

Сильвию также обвиняют в разглашении секретной информации журналистам при встрече, в то время как Хегсет ввел новые ограничения для СМИ, которые подразумевают сопровождение представителей прессы в здание министерства.

Fox News отметил, что Сильвия занимал должность директора Управления стратегии, планирования и политики Объединенного штаба (J5). Он отвечал за разработку стратегии и консультировал председателя Объединенного комитета начальников штабов. Телеканал отмечает, что это не первый случай, когда офицера, который возглавлял J5, отстраняют от должности при Хегсете.

3 апреля Хегсет после отставки начальника штаба армии США уволил еще двух высокопоставленных военачальников: генерала Дэвида Ходна и начальника корпуса армейских капелланов генерал-майора Уильяма Грина-младшего.

1 октября Хегсет заявил, что за время второго президентского срока американского лидера Дональда Трампа был уволен примерно каждый пятый генерал армии США или адмирал ВМФ США. По его словам, он «лично руководил этим процессом».

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