Хегсет уволил одного из высокопоставленных стратегов Пентагона

Fox News отметил, что Сильвия занимал должность директора Управления стратегии, планирования и политики Объединенного штаба (J5). Он отвечал за разработку стратегии и консультировал председателя Объединенного комитета начальников штабов. Телеканал отмечает, что это не первый случай, когда офицера, который возглавлял J5, отстраняют от должности при Хегсете.