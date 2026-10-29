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Главная / Финансы /

ЦБ оставил официальный курс доллара в размере 80 рублей

Анна Суслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 30 октября на отметке 80,68 руб. ЦБ снизил его на 0,19 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс евро установлен на отметке 89,82 руб. Это на 0,35 руб. меньше, чем 29 октября. Курс юаня остался неизменным – 12,08 руб.

Официальный курс доллара на 29 октября составляет 80,87 руб., евро – 90,17 руб., а юаня – 12,08 руб.

14 октября аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогнозы по инфляции на 2026–2028 гг. до 7,1% (+0,5 п. п. к сентябрьскому опросу), 5,0% (+0,4 п. п.) и 4,2% (+0,2 п. п.) соответственно. Аналитики также прогнозируют, что в октябре – декабре 2026 г. доллар будет стоить 85,3 руб. В 2027 г. курс составит 89,4 руб., в 2028 г. – 94,8 руб., в 2029 г. – 96,4 руб.

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