Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%CHKZ15 000-1,32%MGKL0,988-21,99%IMOEX2 501,2+0,35%RTSI976,66+0,35%RGBI112,33+0,02%RGBITR777,93+0,05%
Главная / Политика /

Патриарх Кирилл назвал ситуацию в Алешках тяжелой

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ситуация в Алешках Херсонской области является тяжелой, поскольку город усеян минами и взрывными устройствами. Об этом сообщил патриарх Кирилл в своем видеообращении в связи с гуманитарной операцией в населенном пункте.

«Российские военные делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей, организовать доставку продовольствия и медикаментов, проводят саперные работы по разминированию дорог», – заявил патриарх.

Он подчеркнул, что священнослужители и сотрудники патриаршей гуманитарной миссии также оказывают помощь жителями Алешек, которых Кирилл назвал заложниками тяжелой ситуации. В заключении патриарх сообщил, что с тревогой наблюдает за происходящим и молится Богу, чтобы он даровал помощь всем, кто участвует в гуманитарной операции.

Режим прекращения огня в Алешках вступил в силу 27 октября в 4:00 мск и будет действовать до 22:59 1 ноября. 29 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о соблюдении «режима тишины». По ее словам, инцидентов за это время не было зафиксировано. Российские военные проводят инженерно-технические работы, а также ведется разминирование дороги, уточнила омбудсмен.

В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает на беспрепятственное получение гуманитарной помощи жителями Алешек. Представитель Кремля также выразил надежду, что все желающие смогут покинуть населенный пункт.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте