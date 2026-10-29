Патриарх Кирилл назвал ситуацию в Алешках тяжелой
Ситуация в Алешках Херсонской области является тяжелой, поскольку город усеян минами и взрывными устройствами. Об этом сообщил патриарх Кирилл в своем видеообращении в связи с гуманитарной операцией в населенном пункте.
«Российские военные делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей, организовать доставку продовольствия и медикаментов, проводят саперные работы по разминированию дорог», – заявил патриарх.
Он подчеркнул, что священнослужители и сотрудники патриаршей гуманитарной миссии также оказывают помощь жителями Алешек, которых Кирилл назвал заложниками тяжелой ситуации. В заключении патриарх сообщил, что с тревогой наблюдает за происходящим и молится Богу, чтобы он даровал помощь всем, кто участвует в гуманитарной операции.
Режим прекращения огня в Алешках вступил в силу 27 октября в 4:00 мск и будет действовать до 22:59 1 ноября. 29 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о соблюдении «режима тишины». По ее словам, инцидентов за это время не было зафиксировано. Российские военные проводят инженерно-технические работы, а также ведется разминирование дороги, уточнила омбудсмен.
В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает на беспрепятственное получение гуманитарной помощи жителями Алешек. Представитель Кремля также выразил надежду, что все желающие смогут покинуть населенный пункт.