Минцифры обсуждает обязательную регистрацию по IMEI для смартфонов из-за рубежа

Минцифры РФ прорабатывает введение обязательной регистрации смартфонов, ввезенных в Россию без таможенного оформления. Владельцам таких устройств могут предоставить две недели для регистрации по IMEI через портал «Госуслуги». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.