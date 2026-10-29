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Минцифры обсуждает обязательную регистрацию по IMEI для смартфонов из-за рубежа

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минцифры РФ прорабатывает введение обязательной регистрации смартфонов, ввезенных в Россию без таможенного оформления. Владельцам таких устройств могут предоставить две недели для регистрации по IMEI через портал «Госуслуги». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.

В министерстве изданию подтвердили, что требование находится в разработке. Оно может затронуть граждан, самостоятельно ввезших смартфоны из-за границы, а также покупателей контрафактной техники.

«При отказе от регистрации по истечении установленного срока такие устройства не будут обслуживаться в сетях», – заявили в Минцифры.

При этом смартфоны, которые использовались в российских сетях до апреля 2027 г., предлагается освободить от регистрации вне зависимости от способа ввоза. Устройства, поступающие в продажу через официальных поставщиков, будут включаться в базу автоматически.

В ведомстве подчеркнули, что проект пока обсуждается в аппарате правительства и его положения могут измениться.

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6 июля «Ведомости» писали о создании централизованной базы идентификаторов мобильных устройств в рамках второго пакета антимошеннических мер. Соответствующий закон вступил в силу 26 июня, а нормы о базе IMEI и сим-картах должны были начать действовать с сентября.

В феврале замглавы Минцифры Иван Лебедев заявлял, что создание базы IMEI не должно создавать проблем гражданам, приобретающим смартфоны за рубежом для личного пользования. По его словам, ограничения должны быть направлены на нелегальный ввоз крупных партий устройств.

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