Для несовершеннолетних установят правила использования сим-карт

В ПП также прописаны правила уведомления об автоматических и массовых вызовах. Для этого заказчик таких вызовов должен уведомить абонента через оператора связи. Sms при этом не должна превышать 32 символа, в ней надо прописать данные заказчика, исполнителя вызова и категорию звонка, указано в документе. Также инициатива разрешает банкам наряду с госорганами и подведомственным им структурами массовые вызовы абонентов. Если данные абонента в госуслугах (ЕСИА) поменялись, оператор должен все перепроверить. Например, если человек сменил паспорт или адрес, оператор получит эти данные и на сутки приостановит услуги, пока не убедится, что все верно. Также перед операторами встает обязанность не брать плату и отключать связь сразу после того, как абонент захотел расторгнуть договор. Полностью расторжение договора возможно только через 90 дней после выдачи номера.