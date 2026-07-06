Для несовершеннолетних установят правила использования сим-карт

Для несовершеннолетних установят правила использования сим-картРасходы операторов связи на нововведения могут исчисляться 3 млрд рублей
Операторы могут ограничить рассылку sms для детей с марта 2027 г. Речь идет обо всех сообщениях аутентификации и идентификации, за исключением сообщений от госинформсистем, например «Госуслуг». Несовершеннолетние также не смогут позвонить на иностранный номер или принять звонок из другой страны. Кроме того, операторы связи должны будут установить запрет на услуги связи в роуминге за границей для детей. Это следует из проекта постановления правительства (ПП), опубликованного на сайте нормативных правовых актов.
Кроме того, согласно проекту ПП, если номер оформлен на несовершеннолетнего, оператор связи будет обязан приостановить обслуживание сразу после того, как на счету закончатся деньги. Документ также призван обеспечить бесплатную круглосуточную фильтрацию контента, способного причинить вред здоровью и развитию ребенка. При согласии абонента оператор может бесплатно и круглосуточно предоставлять услуги по информационной безопасности.
В ПП также прописаны правила уведомления об автоматических и массовых вызовах. Для этого заказчик таких вызовов должен уведомить абонента через оператора связи. Sms при этом не должна превышать 32 символа, в ней надо прописать данные заказчика, исполнителя вызова и категорию звонка, указано в документе. Также инициатива разрешает банкам наряду с госорганами и подведомственным им структурами массовые вызовы абонентов. Если данные абонента в госуслугах (ЕСИА) поменялись, оператор должен все перепроверить. Например, если человек сменил паспорт или адрес, оператор получит эти данные и на сутки приостановит услуги, пока не убедится, что все верно. Также перед операторами встает обязанность не брать плату и отключать связь сразу после того, как абонент захотел расторгнуть договор. Полностью расторжение договора возможно только через 90 дней после выдачи номера.
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Проект ПП разработан в целях реализации закона, который вошел во второй пакет мер борьбе с кибермошенничеством, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. Принятие постановления позволит расширить перечень мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий, что будет способствовать повышению уровня доверия к цифровым технологиям, считают в ведомстве.
Для выполнения всех новых мер, перечисленных в проекте постановления, операторам связи потребуется доработать специальное программное обеспечение, при необходимости дооснастить свои дата-центры, полагает представитель Минцифры. Кроме того, нужно будет обеспечить возможность предоставления взрослым доступа к приложениям типа «родительский контроль» на безвозмездной основе, говорит он. Указанные затраты, по предварительным оценкам, не должны превысить 3 млрд руб. на всех операторов связи за последующие шесть лет после принятия проекта постановления, резюмировал представитель ведомства.
Представитель «Билайна» уточнил, что в операторе связи пока изучают проект документа. «Объем необходимых доработок и возможные затраты оценивать пока преждевременно», – сообщил собеседник. Представитель Т2 передал, что в операторе связи пока анализируют предлагаемые изменения. Представитель «Мегафона» добавил, что ряд предусмотренных проектом мер уже реализован в операторе связи и потребует «минимальной доработки». Другие положения предполагают необходимость инвестиций или адаптации существующих процессов, говорит собеседник. «В случае необходимости направим свои предложения в профильные органы», – добавили в «Мегафоне». «Ведомости» также направили запрос в МТС.
Подобные изменения технически реализуемы, рассуждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но операторам связи необходимо будет заложить средства на корректировку исполнения закона о связи и подготовить необходимые условия, говорит он. Вероятно, подобные изменения не приведут к какому-то изменению стоимостных характеристик тарифов у несовершеннолетних абонентов, рассуждает эксперт.
Нововведения отражают все последние инициативы государства по противодействию мошенничеству и спам-вызовам, говорит аналитик iKS-Consulting Максим Савватин, и их исполнение, безусловно, полезно. Ключевой проблемной зоной станет вопрос определения несовершеннолетних абонентов: если родители не будут добровольно об этом сообщать, то отследить без специального тарифа это будет невозможно, говорит он. Расходы самих операторов связи на реализацию подобных мер тоже не должны быть критичными, из-за чего тарификация для абонентов не поменяется, резюмировал он.