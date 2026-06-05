Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 093,91-2,1%RGBI119,11+0,02%CNY Бирж.10,824-0,34%IMOEX2 579,9-0,82%RGBITR785,3+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Рынок виртуальных операторов достиг 111 млрд рублей

На этом рынке работает 40 млн сим-карт, из которых 26,3 млн используют люди
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Объем выручки виртуальных операторов в 2025 г. составил 111 млрд руб. Такую статистику приводит в своем исследовании аналитический центр ComNews Research. Речь идет про MVNO – Mobile Virtual Network Operator. Это оператор сотовой связи, использующий инфраструктуру другого оператора. На этом рынке работает 40 млн сим-карт, из которых 26,3 млн шт. используют люди, а оставшаяся доля – это m2m сим-карты (machine to machine – межмашинные сим-карты, вставленные, например, в банкоматы, шлагбаумы или автомобили. – «Ведомости»), говорится в исследовании. На конец прошлого года услуги мобильной связи по модели MVNO в России предоставляли 60 компаний.

На долю квази-MVNO (дочерних компаний крупных операторов связи), представленных тремя компаниями – Yota («дочка» «Мегафона»), MVNO «Ростелекома» (реализуется на базе инфраструктуры дочерней компании «Ростелекома» Т2) и МГТС (входит в группу МТС), – приходится более 11,2 млн абонентских сим-карт и около 66 млрд руб. выручки, говорит ComNews Research. Абонентская база независимых от операторов связи MVNO по итогам 2025 г. насчитывает 15,07 млн абонентских сим-карт, выручка – 43,4 млрд руб.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь