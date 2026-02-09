Минцифры смягчит запрет на входящие международные звонки

9 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин сообщил, что второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже подготовлен и проходит обсуждение. Он напомнил, что в сфере противодействия телефонному и интернет-мошенничеству уже было предложено несколько конкретных мер. Среди них – блокировка звонков, совершаемых с территории недружественных государств в преступных целях, маркировка входящих вызовов, а также более четкие требования к сотрудникам госорганов, банков и операторам связи при взаимодействии с гражданами.