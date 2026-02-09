Газета
Главная / Общество /

Минцифры смягчит запрет на входящие международные звонки

Ведомости

Ко второму чтению второго пакета мер борьбы с мошенниками внесут поправки, смягчающие предложение по полному запрету входящих звонков из-за границы. Об этом рассказал замглавы Минцифры Иван Лебедев на заседании IT-комитета Госдумы.

Ведомство рассматривает введение режима «самозапрета», который пользователь сможет самостоятельно активировать. Также обсуждается вариант с отправкой уведомления, что входящий вызов – международный.

Кроме того, поправки коснутся создания единой базы IMEI-кодов, которые присваивается каждому мобильному устройству. Лебедев отметил, что для граждан, купивших телефон за границей для личного пользования, проблем быть не должно. Ограничения будут для нелегального ввоза крупных партий устройств.

«Если я поехал куда-то и приобрел для своего пользования телефон, не должно быть никаких мер», – подчеркнул он.

9 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин сообщил, что второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже подготовлен и проходит обсуждение. Он напомнил, что в сфере противодействия телефонному и интернет-мошенничеству уже было предложено несколько конкретных мер. Среди них – блокировка звонков, совершаемых с территории недружественных государств в преступных целях, маркировка входящих вызовов, а также более четкие требования к сотрудникам госорганов, банков и операторам связи при взаимодействии с гражданами.

