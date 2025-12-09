Путин: разработан второй пакет мер по защите граждан РФ в цифровой среде

Путин подчеркнул, что совет является консультативным органом, однако его рекомендации регулярно приводят к принятию практических решений, улучшающих защиту прав граждан. Он напомнил, что в сфере противодействия телефонному и интернет-мошенничеству уже было предложено несколько конкретных мер. Среди них – блокировка звонков, совершаемых с территории недружественных государств в преступных целях, маркировка входящих вызовов, а также более четкие требования к сотрудникам госорганов, банков и операторам связи при взаимодействии с гражданами.