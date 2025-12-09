Газета
Путин: разработан второй пакет мер по защите граждан РФ в цифровой среде

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что второй пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже подготовлен и проходит обсуждение. Об этом он сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Как вы знаете, первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет, а в ближайших планах – третий. В их основе, в том числе, ваши инициативы», – отметил президент.

Путин подчеркнул, что совет является консультативным органом, однако его рекомендации регулярно приводят к принятию практических решений, улучшающих защиту прав граждан. Он напомнил, что в сфере противодействия телефонному и интернет-мошенничеству уже было предложено несколько конкретных мер. Среди них – блокировка звонков, совершаемых с территории недружественных государств в преступных целях, маркировка входящих вызовов, а также более четкие требования к сотрудникам госорганов, банков и операторам связи при взаимодействии с гражданами.

27 августа Минцифры представило дополнительные предложения для борьбы с мошенничеством. В перечень вошло 20 инициатив, среди которых – добровольный запрет на звонки с иностранных номеров, ограничение количества банковских карт на одного клиента, внесудебная блокировка фишинговых сайтов и механизм компенсации ущерба пострадавшим. Эксперты отмечали, что наиболее сложной для реализации станет обязательная идентификация устройств по IMEI.

