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Главная / Экономика /

Силуанов: задачей нового бюджета является обеление экономики

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Главной задачей нового бюджета ялвяется обеление экономики, заявил вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ИС «Вести».

«Предложения по налоговым изменениям, которые рассматриваются в первом чтении сегодня депутатами Государственной думы, в первую очередь, – это вопросы, связанные с работой по обелению экономики, вопросы, связанные с продолжением политики, которую правительство РФ предложило и парламент поддержал, по справедливости налоговой системы» – сказал он.

Ко второму чтению, отметил Силуанов, будут рассматриваться предложения депутатов и кабмина по распределению ресурсов. Будут распределены ассигнования по регионам и ряду программ, заключил вице-премьер.

В будущем году доходы прогнозируются на уровне 43,3 трлн руб. В 2028 г. они составят 45,8 трлн, в 2029 г. – 48,6 трлн руб. Расходы, согласно проекту, в 2027 г. достигнут 48,8 трлн руб. На 2028 и 2029 гг. они определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно.

29 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 гг. За документ проголосовали 82,7% присутствовавших на заседании депутатов, против не выступил никто, воздержались 11,3%.

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