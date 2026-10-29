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Ушаков поддержал требование Стёре удалить фейк FT о Путине

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Требование премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре к Financial Times удалить фейковую публикацию о российском лидере Владимире Путине является правильным. Об этом ИС «Вести» сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Он правильно сделал. Это придуманная какая-то информация, вернее, не информация – дезинформация. Об этом речь не шла совершенно», – отметил Ушаков.

29 октября Стёре попросил исправить публикацию Financial Times, согласно которой большую часть разговора президент РФ в переговорах с лидерами Норвегии и Финляндии посвятил «средневековой славянской истории». Он назвал это ложью. FT, в свою очередь, не стала удалять это сообщение. Представитель издания сообщил, что в газете подтверждают свою публикацию.

Разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Стёре с Путиным состоялся 27 октября. Европейская сторона в ходе диалога затронула усилия по завершению конфликта на Украине, а также вопросы мира и стабильности в регионе, сообщали в канцелярии финского президента. Собеседники приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби в первой половине ноября, отметили в Кремле.

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