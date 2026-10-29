Ушаков поддержал требование Стёре удалить фейк FT о Путине

Разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Стёре с Путиным состоялся 27 октября. Европейская сторона в ходе диалога затронула усилия по завершению конфликта на Украине, а также вопросы мира и стабильности в регионе, сообщали в канцелярии финского президента. Собеседники приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби в первой половине ноября, отметили в Кремле.