Ушаков поддержал требование Стёре удалить фейк FT о Путине
Требование премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре к Financial Times удалить фейковую публикацию о российском лидере Владимире Путине является правильным. Об этом ИС «Вести» сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Он правильно сделал. Это придуманная какая-то информация, вернее, не информация – дезинформация. Об этом речь не шла совершенно», – отметил Ушаков.
29 октября Стёре попросил исправить публикацию Financial Times, согласно которой большую часть разговора президент РФ в переговорах с лидерами Норвегии и Финляндии посвятил «средневековой славянской истории». Он назвал это ложью. FT, в свою очередь, не стала удалять это сообщение. Представитель издания сообщил, что в газете подтверждают свою публикацию.
Разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Стёре с Путиным состоялся 27 октября. Европейская сторона в ходе диалога затронула усилия по завершению конфликта на Украине, а также вопросы мира и стабильности в регионе, сообщали в канцелярии финского президента. Собеседники приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби в первой половине ноября, отметили в Кремле.