Источники «Ведомостей»: экс-депутат Антон Ткачев вернется в Госдуму

Источники «Ведомостей»: экс-депутат Антон Ткачев вернется в ГосдумуЦентральный совет партии решил ему передать вакантный мандат, доставшийся от Горбашева
Вакантный мандат Ильи Горбашева («Новые люди») перейдет экс-депутату Госдумы Антону Ткачеву. Такое решение принял центральный совет партии 29 октября, сообщили «Ведомостям» два источника, близкие к «Новым людям». Теперь передачу депутатского кресла предстоит утвердить Центризбиркому.
Горбашев баллотировался по Краснодарскому краю. О том, что парламентарий может сложить мандат и вакантное место перейдет в другую региональную группу, «Ведомости» писали 22 октября. Госдума рассмотрела вопрос об отказе от мандата 27 октября. Ткачев на думских выборах возглавлял территориальную группу, объединяющую приграничные Воронежскую, Белгородскую и Курскую области.
Его результат стал следующим по количеству голосов после Краснодарского края, поэтому передача мандата ему – «вполне логичное решение», сказал один из собеседников «Ведомостей». В VIII созыве Ткачев занимал пост первого заместителя председателя комитета по информационной политике.
В партии также обсуждалась кандидатура Ксении Горячевой для передачи мандата, сказали несколько собеседников «Ведомостей». Ее непрохождение в парламент стало «неожиданной потерей», писали ранее «Ведомости» со ссылкой на источник. Она шла первым номером в региональной группе по Тульской, Калужской, Смоленской и Тверской областях. Но, как отмечал ранее собеседник, эта группа с самого начала была не очень многочисленной, что изначально несло в себе риски для прохождения в ГД. 28 октября в партии сообщили, что Горячеву назначили советником председателя партии Алексея Нечаева «по женской повестке».
Один из собеседников также сообщил, что велись обсуждения и по поводу прохождения в Думу бывшего председателя правления Внешэкономбанка (в 2018 г. преобразован в ВЭБ.РФ) и экс-главы «Росгеологии», председателя Российско-арабского делового совета Сергея Горькова. Он возглавлял региональную группу по Самарской, Саратовской и Оренбургской областям.
Горбашев стал третьим депутатом, сложившим свои полномочия. Первым депутатом Госдумы девятого созыва, подавшим заявление о досрочном сложении полномочий, стала Ирина Елиферова (ЕР, 6 октября). Она приняла мандат лишь на несколько дней. За это время Елиферова посетила два заседания нижней палаты.
Через десять дней, 16 октября, сдал мандат депутат от «Справедливой России» Константин Шагимуратов. Отказ от мандата – это его личное решение, сообщила тогда «Ведомостям» представитель СР.
21 октября оба вакантных мандата были замещены: по решению ЦИК вместо Елиферовой в Госдуму вернется бывший вице-спикер Шолбан Кара-оол, а вместо Шагимуратова – экс-сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев. Все кандидаты, шедшие в региональных группах Елиферовой и Шагимуратова, представили в ЦИК письменные отказы от мандата.