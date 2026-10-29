Источники «Ведомостей»: экс-депутат Антон Ткачев вернется в Госдуму

В партии также обсуждалась кандидатура Ксении Горячевой для передачи мандата, сказали несколько собеседников «Ведомостей». Ее непрохождение в парламент стало «неожиданной потерей», писали ранее «Ведомости» со ссылкой на источник. Она шла первым номером в региональной группе по Тульской, Калужской, Смоленской и Тверской областях. Но, как отмечал ранее собеседник, эта группа с самого начала была не очень многочисленной, что изначально несло в себе риски для прохождения в ГД. 28 октября в партии сообщили, что Горячеву назначили советником председателя партии Алексея Нечаева «по женской повестке».