Источники «Ведомостей»: депутат Госдумы от НЛ Горбашев откажется от мандата

Источники «Ведомостей»: депутат Госдумы от НЛ Горбашев откажется от мандатаОн может стать уже третьим парламентарием девятого созыва, сложившим полномочия
Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Илья Горбашев откажется от мандата, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к партии. Он баллотировался во главе региональной группы по Краснодарскому краю, там за НЛ по спискам проголосовали 7,90% избирателей (в целом по стране партия набрала 7,96%).
Скорее всего, мандат передадут кандидату из другой региональной группы, но пока этот вопрос решается, сказал «Ведомостям» один из собеседников. Обсуждается несколько кандидатур.
Горбашев – кандидат юридических наук, в прошлом работавший помощником заместителя председателя Верховного суда России.
Первым депутатом Госдумы девятого созыва, подавшим заявление о досрочном сложении полномочий, стала Ирина Елиферова (ЕР, 6 октября). Она приняла мандат лишь на несколько дней. За это время Елиферова посетила два заседания нижней палаты.
Через десять дней, 16 октября, сдал мандат депутат от «Справедливой России» Константин Шагимуратов. Отказ от мандата – это его личное решение, сообщила тогда «Ведомостям» представитель СР.
21 октября оба вакантных мандата были замещены: по решению ЦИК вместо Елиферовой в Госдуму вернется бывший вице-спикер Шолбан Кара-оол, а вместо Шагимуратова – экс-сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев. Все кандидаты, шедшие в региональных группах Елиферовой и Шагимуратова, представили в ЦИК письменные отказы от мандата.