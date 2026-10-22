Источники «Ведомостей»: депутат Госдумы от НЛ Горбашев откажется от мандата

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Илья Горбашев откажется от мандата, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к партии. Он баллотировался во главе региональной группы по Краснодарскому краю, там за НЛ по спискам проголосовали 7,90% избирателей (в целом по стране партия набрала 7,96%).