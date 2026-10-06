Первый депутат Госдумы девятого созыва подала заявление о сложении полномочий

Елиферова получила место в Госдуме после того, как от мандатов по итогам выборов отказались лидеры федерального списка ЕР – глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военный корреспондент Евгений Поддубный и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.