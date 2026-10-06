Первый депутат Госдумы девятого созыва подала заявление о сложении полномочий
Депутат Госдумы девятого созыва от «Единой России» Ирина Елиферова подала заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. Проект постановления о досрочном прекращении ее полномочий опубликован в думской базе.
Елиферова пробыла депутатом лишь несколько дней. За это время она посетила два заседания нижней палаты.
Профильная комиссия Госдумы 6 октября одобрила проект постановления о прекращении полномочий Елиферовой. Рассмотреть вопрос планируется на заседании палаты 13 октября.
Елиферова получила место в Госдуме после того, как от мандатов по итогам выборов отказались лидеры федерального списка ЕР – глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военный корреспондент Евгений Поддубный и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
До этого Елиферова занимала должность заместителя руководителя исполкома московского отделения «Единой России», а также была координатором «Женского движения Единой России».