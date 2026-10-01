Госдума приняла первые законы в новом созыве
Госдума девятого созыва начала рассмотрение законопроектов и международных соглашений на второй день работы. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Госдумы.
На пленарном заседании 1 октября депутаты рассмотрят вопросы ратификации ряда международных договоров. В их числе соглашения, регулирующие сотрудничество России с Белоруссией, Абхазией, Мьянмой и Индией, а также документы в рамках ЕАЭС.
В первом чтении парламентарии обсудят законопроект об увеличении до 2 млн руб. страхового возмещения по долгосрочным вкладам граждан. Еще одна инициатива предусматривает исключение из режима коммерческой тайны информации о составе табачных и никотинсодержащих изделий, включая электронные сигареты и вейпы.
Володин подчеркнул, что Госдума уже на второй день работы приступает к обсуждению законопроектов, которые волнуют россиян, а также связанных с повесткой развития государства. Он отметил, что в условиях спецоперации и существующих угроз и вызовов «на раскачку нет времени».
Спикер Госдумы также поздравил депутатов палаты парламента с первым принятым в новом созыве законом, им стала ратификация соглашения с Белоруссией. По его словам, ратификация позволяет развивать сотрудничество России с Белоруссией.
Первое пленарное заседание Госдумы нового созыва 30 сентября открыл депутат от «Единой России» Юрий Петров по договоренности между старейшими парламентариями нового созыва. В ходе заседания Володина переизбрали на пост председателя палаты парламента. Он отметил, что результатами выборов были избраны 184 новых депутата Госдумы, включая 48 участников спецоперации. Госдума обновилась на 41%. На заседании также утвердили девять заместителей председателя палаты парламента девятого созыва. Зампредами стали Виктория Абрамченко, Владимир Васильев, Алексей Гордеев, Александр Жуков, Виталий Савельев, Анна Кузнецова, Мария Воропаева, Владислав Даванков и Александр Бабаков.