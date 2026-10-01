Госдума приняла первые законы в новом созыве

1 / 16

30 сентября на первом заседании Госдумы IX созыва депутатами был избран ее руководящий состав. На каких должностях появились новые лица и чем они известны – в галерее «Ведомостей».



Вице-спикер Виталий Савельев («Единая Россия»)

Более 10 лет возглавлял ПАО «Аэрофлот» в качестве генерального директора. С ноября 2020-го по май 2024 г. руководил Министерством транспорта, затем перешел на должность заместителя председателя правительства, курировавшего транспортную отрасль. В 2026 г. впервые избрался в Госдуму. / Максим Стулов / Ведомости