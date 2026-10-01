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Госдума приняла первые законы в новом созыве

Ксения Наумчик
Пресс-служба государственной думы
Пресс-служба государственной думы

Госдума девятого созыва начала рассмотрение законопроектов и международных соглашений на второй день работы. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Госдумы.

На пленарном заседании 1 октября депутаты рассмотрят вопросы ратификации ряда международных договоров. В их числе соглашения, регулирующие сотрудничество России с Белоруссией, Абхазией, Мьянмой и Индией, а также документы в рамках ЕАЭС.

В первом чтении парламентарии обсудят законопроект об увеличении до 2 млн руб. страхового возмещения по долгосрочным вкладам граждан. Еще одна инициатива предусматривает исключение из режима коммерческой тайны информации о составе табачных и никотинсодержащих изделий, включая электронные сигареты и вейпы.

Володин подчеркнул, что Госдума уже на второй день работы приступает к обсуждению законопроектов, которые волнуют россиян, а также связанных с повесткой развития государства. Он отметил, что в условиях спецоперации и существующих угроз и вызовов «на раскачку нет времени».

Спикер Госдумы также поздравил депутатов палаты парламента с первым принятым в новом созыве законом, им стала ратификация соглашения с Белоруссией. По его словам, ратификация позволяет развивать сотрудничество России с Белоруссией.

Первое пленарное заседание Госдумы нового созыва 30 сентября открыл депутат от «Единой России» Юрий Петров по договоренности между старейшими парламентариями нового созыва. В ходе заседания Володина переизбрали на пост председателя палаты парламента. Он отметил, что результатами выборов были избраны 184 новых депутата Госдумы, включая 48 участников спецоперации. Госдума обновилась на 41%. На заседании также утвердили девять заместителей председателя палаты парламента девятого созыва. Зампредами стали Виктория Абрамченко, Владимир Васильев, Алексей Гордеев, Александр Жуков, Виталий Савельев, Анна Кузнецова, Мария Воропаева, Владислав Даванков и Александр Бабаков.

Перестановки на Охотном Ряду: как изменилось руководство Госдумы
30 сентября на первом заседании Госдумы IX созыва депутатами был избран ее руководящий состав. На каких должностях появились новые лица и чем они известны – в галерее «Ведомостей».Вице-спикер Виталий Савельев («Единая Россия»)Более 10 лет возглавлял ПАО «Аэрофлот» в качестве генерального директора. С ноября 2020-го по май 2024 г. руководил Министерством транспорта, затем перешел на должность заместителя председателя правительства, курировавшего транспортную отрасль. В 2026 г. впервые избрался в Госдуму.
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30 сентября на первом заседании Госдумы IX созыва депутатами был избран ее руководящий состав. На каких должностях появились новые лица и чем они известны – в галерее «Ведомостей».

Вице-спикер Виталий Савельев («Единая Россия»)
Более 10 лет возглавлял ПАО «Аэрофлот» в качестве генерального директора. С ноября 2020-го по май 2024 г. руководил Министерством транспорта, затем перешел на должность заместителя председателя правительства, курировавшего транспортную отрасль. В 2026 г. впервые избрался в Госдуму. / Максим Стулов / Ведомости

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