Лавров, Собянин, Львова-Белова и Поддубный отказались от мандатов Госдумы
Министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и военкор Евгений Поддубный отказались от депутатских мандатов «Единой России». Это следует из проекта постановления ЦИК о передаче вакантных мест кандидатам из федерального списка партии. Все четверо входили в общефедеральную часть списка единороссов.
В документе мандаты Лаврова, Собянина, Поддубного и Львовой-Беловой признаны вакантными. Среди других отказавшихся от мест в Госдуме указаны вице-премьер Юрий Трутнев и ряд глав регионов. Освободившиеся мандаты ЦИК планирует передать другим зарегистрированным кандидатам от «Единой России».
28 июня «Единая Россия» представила пятерку лидеров федерального списка на выборах в Госдуму. В нее вошли Лавров, Собянин, Герой России Владислав Головин, Львова-Белова и Поддубный. Таким образом, из этой пятерки депутатский мандат сохранил Головин.
25 сентября ЦИК утвердила результаты выборов депутатов Госдумы IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17.
Президент Владимир Путин назначил первое заседание Госдумы нового созыва на 30 сентября. На нем депутатам предстоит утвердить структуру палаты и избрать ее руководство.