Лавров, Собянин, Львова-Белова и Поддубный отказались от мандатов Госдумы

Министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и военкор Евгений Поддубный отказались от депутатских мандатов «Единой России». Это следует из проекта постановления ЦИК о передаче вакантных мест кандидатам из федерального списка партии. Все четверо входили в общефедеральную часть списка единороссов.