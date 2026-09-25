Путин назначил дату первого заседания Госдумы девятого созыва

На первом заседании депутаты должны решить ключевые организационные и кадровые вопросы. В частности, палате предстоит утвердить свою структуру, избрать председателя Госдумы и его заместителей, а также определить руководство комитетов. 24 сентября «Единая Россия» выдвинула на пост спикера Вячеслава Володина. В новом созыве планируется сформировать 35 комитетов, 20 из которых должны возглавить представители партии.