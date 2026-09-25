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Путин назначил дату первого заседания Госдумы девятого созыва

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о созыве первого заседания Госдумы IX созыва. Оно состоится 30 сентября 2026 г. в 10:00. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Президент вправе созвать депутатов раньше 30-го дня после избрания, это предусмотрено ст. 99 Конституции РФ.

Как и писали «Ведомости» 23 сентября, первое заседание Госдумы IX созыва планировалось провести 30 сентября. Тогда источники издания также рассказывали о консультациях по структуре нижней палаты и кандидатах на должности председателей комитетов.

На первом заседании депутаты должны решить ключевые организационные и кадровые вопросы. В частности, палате предстоит утвердить свою структуру, избрать председателя Госдумы и его заместителей, а также определить руководство комитетов. 24 сентября «Единая Россия» выдвинула на пост спикера Вячеслава Володина. В новом созыве планируется сформировать 35 комитетов, 20 из которых должны возглавить представители партии.

25 сентября ЦИК утвердила итоговое распределение мест в Госдуме IX созыва. «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ – 37, ЛДПР – 23, «Новые люди» – 19, «Справедливая Россия» – 17. Один мандат достался «Родине», еще четыре – самовыдвиженцам.

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