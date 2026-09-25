ЦИК назвала итоговое распределение мест в Госдуме

«Единая Россия» получает самую крупную фракцию за 25-летнюю историю в Госдуме. Как говорил председатель партии Дмитрий Медведев, в будущей фракции «Единой России» будет на 25 человек больше, чем в предыдущем созыве. Она будет возглавлять в новом созыве 20 из 35 комитетов.