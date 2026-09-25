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ЦИК назвала итоговое распределение мест в Госдуме

«Единая Россия» получит 349 депутатских мандатов
Максим Цуланов
Юлия Малева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Партия «Единая Россия» получит 349 депутатских мандатов в IX созыве Госдумы, следует из итоговых данных ЦИК России.

КПРФ, занявшая второе место на выборах, получит только 37 мест. За ЛДПР – 23 мандата, за «Новыми людьми» – 19. «Справедливая Россия», едва преодолевшая 5%-ный барьер после подсчета голосов, получает 17 мандатов.

Одно место у партии «Родина», по иску которой был снят федеральный список оппозиционной партии «Яблоко». Кресло займет глава партии Алексей Журавлев. Занятый мандат дает «Родине» возможность не собирать подписи для участия в следующих выборах.

Еще четыре депутатских мандата достались самовыдвиженцам.

«Единая Россия» получает самую крупную фракцию за 25-летнюю историю в Госдуме. Как говорил председатель партии Дмитрий Медведев, в будущей фракции «Единой России» будет на 25 человек больше, чем в предыдущем созыве. Она будет возглавлять в новом созыве 20 из 35 комитетов.

Дмитрий Кобылкин выдвинут на пост руководителя фракции в Госдуме. По данным источников «Ведомостей», Ирина Яровая рассматривается на пост первого вице-спикера нижней палаты – она может сменить в этом качестве Александра Жукова

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