ЦИК назвала итоговое распределение мест в Госдуме«Единая Россия» получит 349 депутатских мандатов
Партия «Единая Россия» получит 349 депутатских мандатов в IX созыве Госдумы, следует из итоговых данных ЦИК России.
КПРФ, занявшая второе место на выборах, получит только 37 мест. За ЛДПР – 23 мандата, за «Новыми людьми» – 19. «Справедливая Россия», едва преодолевшая 5%-ный барьер после подсчета голосов, получает 17 мандатов.
Одно место у партии «Родина», по иску которой был снят федеральный список оппозиционной партии «Яблоко». Кресло займет глава партии Алексей Журавлев. Занятый мандат дает «Родине» возможность не собирать подписи для участия в следующих выборах.
Еще четыре депутатских мандата достались самовыдвиженцам.
«Единая Россия» получает самую крупную фракцию за 25-летнюю историю в Госдуме. Как говорил председатель партии Дмитрий Медведев, в будущей фракции «Единой России» будет на 25 человек больше, чем в предыдущем созыве. Она будет возглавлять в новом созыве 20 из 35 комитетов.
Дмитрий Кобылкин выдвинут на пост руководителя фракции в Госдуме. По данным источников «Ведомостей», Ирина Яровая рассматривается на пост первого вице-спикера нижней палаты – она может сменить в этом качестве Александра Жукова.